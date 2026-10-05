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Sakarya Akyazı'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

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Sakarya Akyazı'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 2 ay trafikten men edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen sürücünün otomobili çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi önünde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırma ve incelemelerin ardından kimliği tespit edilen 61 HA 373 plakalı otomobil sürücüsü M.A'ya (24) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 140 bin lira ceza uyguladı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Trafikten men edilen otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: AA
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