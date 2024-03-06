Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Basın Mensuplarıyla Buluştu
Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selamet, göreve iki ay önce atandığını ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayrıca, kadın kooperatiflerince düzenlenecek olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.
Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Adapazarı ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda konuşan Selamet, göreve iki ay önce atandığını, şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Selamet, kadın kooperatiflerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gar Meydanı'nda saat 12.00'de düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.