Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Basın Mensuplarıyla Buluştu

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda konuşan Selamet, göreve iki ay önce atandığını, şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Selamet, kadın kooperatiflerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gar Meydanı'nda saat 12.00'de düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.