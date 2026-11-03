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Sakarya Adapazarı'nda hafriyat kamyonu 85 yaşındaki bisikletliye çarptı, bisikletli öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti. Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada sürücü H.S. hakkında tahkikat başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2. geçitteki trafik ışıklarında, H.S. idaresindeki hafriyat kamyonu, yeşil ışıkta Donatım garajları istikametine döndüğü sırada, aracın ön sağ tarafında duran bisikletli Mustafa Güvey'e (85) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Güvey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü H.S. hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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