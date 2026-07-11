Haberler

Çankırı'daki kaya mezarları geçmişin izlerini taşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyünde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları, doğal güzelliklerle birleşerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyünde bulunan kaya mezarları, geçmiş medeniyetlere ait izler barındırıyor.

Köyün sırtını yasladığı tepenin güney yamaçlarında yer alan, Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kaya mezarları, bölgenin önemli tarihi mirasları arasında bulunuyor.

Kaya mezarlarının bulunduğu alan, Devrez Çayı'nın oluşturduğu doğal manzara ile peri bacalarını andıran kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarih ve doğayı bir arada sunan Sakaeli köyü, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
Kılıçdaroğlu'ndan A Takımı'na talimat: Saha çalışmalarına başlayın

Kılıçdaroğlu'ndan A Takımı'na talimat: Başlayın
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı