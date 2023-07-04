Şair Ahmet Telli'ye 'terör örgütü propagandası' suçlamasından 10 ay hapis cezası

Şair Ahmet Telli hakkında 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçe gösterilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Telli'nin 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ceza ertelendi.

Şair Ahmet Telli hakkında 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçe gösterilerek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Telli'nin "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ceza ertelendi.

Şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2. maddesi uyarınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Bir önceki duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Telli'nin 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Telli, bugünkü duruşmada; savcılığın esas hakkındaki mütalaasına ilişkin, "Maksadım şiir okumaktı. Artık 26. basıma ulaşan Dövüşen Anlatsın kitabımdaki şiirle 'terör örgütü propagandası' yaptığım iddia ediliyor. Bir aydın olarak toplumsal meselelerde daha önce de bulundum, bu benim görevim" dedi.

Telli'nin ve avukatının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Telli'nin "Terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Ceza ertelendi.