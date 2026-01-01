Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın'dan yılbaşında görevli ekiplere ziyaret
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, yeni yıla görev başında giren polis, jandarma ve sağlık ekipleriyle bir araya geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulunan Aydın, yılbaşı kapsamında alınan tedbirleri inceledi.
Aydın, Feke ilçesinde de kamu kurumlarını ziyaret etti.
Ekiplerin yeni yılını kutlayan Aydın, çalışmalarda kolaylık diledi.