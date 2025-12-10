Haberler

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

Saimbeyli'de 'Dünya İnsan Hakları Günü' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda insan haklarının önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çeşitli görsellerin yer aldığı "Dünya İnsan Hakları Günü" temalı panoyu gezdi.

Programa, Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tuğba Kan - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title