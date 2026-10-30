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Sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiasında 8 şüpheli yakalandı

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Ankara'da sahte TOKİ başvuru siteleri üzerinden vatandaşlardan başvuru ücreti adı altında para topladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Jandarma, şüphelilerin IBAN'lara para gönderilmesini sağladığını ve banka hesaplarında 64 milyon liralık hareket olduğunu açıkladı.

Başkentte, TOKİ başvurusu yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında yayımladıkları reklamlar ve sahte internet bağlantıları aracılığıyla vatandaşları sahte TOKİ başvuru sitelerine yönlendirdikleri belirlendi.

Gerçeğe aykırı içeriklerle vatandaşları aldatan şüphelilerin, başvuru ücreti adı altında mağdurlardan para talep ettikleri ve belirtilen IBAN hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 64 milyon liralık hesap hareketi bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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