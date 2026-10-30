Sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiasında 8 şüpheli yakalandı

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Başkentte, TOKİ başvurusu yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında yayımladıkları reklamlar ve sahte internet bağlantıları aracılığıyla vatandaşları sahte TOKİ başvuru sitelerine yönlendirdikleri belirlendi.

Gerçeğe aykırı içeriklerle vatandaşları aldatan şüphelilerin, başvuru ücreti adı altında mağdurlardan para talep ettikleri ve belirtilen IBAN hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 64 milyon liralık hesap hareketi bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA