Ekiplere 'sahte polis kimliği' gösterdi, 128 suçtan arandığı belirlendi

İzmir'de polislere sahte kimlik gösteren M.O., 120 dolandırıcılık dahil toplam 128 suçla aranıyordu. Gözaltına alındı.

İZMİR'de polis ekiplerine 'sahte polis kimliği' gösteren M.O.'nun, 128 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, kısa sürede şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
