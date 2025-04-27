Sahipsiz Köpeklerin Saldırısından Kaçarken Yaralandı
Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir genç, sahipsiz köpekler tarafından kovalanırken düşerek yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve genç hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler Belediyesi sınırları içerisinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1784 Sokak'ta E.Ö. (17), yürüdüğü sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.
Kaçarken kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpan genç yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kovaladığı E.Ö'nün kaçarken yere düşmesi ve kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpması yer alıyor.
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