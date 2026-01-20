Haberler

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadını komşusu kurtardı

Güncelleme:
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kadın, komşusu tarafından kurtarıldı. Kadının vücudunda küçük ısırık yaraları oluştu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evine dönerken sahipsiz köpeklerinin saldırdığı kadını komşusu kurtardı.

Olay, Emadağ'da 12 Ocak'ta meydana geldi. Evine doğru yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın, havlayarak üzerine gelen köpekleri ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Çığlık seslerini duyan komşusu, evinin bahçe kapısını kumanda ile açarak, kadının içeriye girmesini sağladı. Daha sonra da kapıyı kapatarak köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda küçük ısırık yaraları oluşan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
