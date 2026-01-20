Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadını komşusu kurtardı

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evine dönerken sahipsiz köpeklerinin saldırdığı kadını komşusu kurtardı.

Olay, Emadağ'da 12 Ocak'ta meydana geldi. Evine doğru yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın, havlayarak üzerine gelen köpekleri ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Çığlık seslerini duyan komşusu, evinin bahçe kapısını kumanda ile açarak, kadının içeriye girmesini sağladı. Daha sonra da kapıyı kapatarak köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda küçük ısırık yaraları oluşan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,