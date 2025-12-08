Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
Adana'nın Seyhan Belediyesi sınırlarındaki Havuzlubahçe Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin bir kediyi kovalayarak öldürdüğü belirtildi. Olay, bir evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü.
Havuzlubahçe Mahallesi 15001. Sokak'ta sürü halinde gezen köpekler, bir kediyi kovaladı.
Saldırdıkları kediyi öldüren köpekler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Olay bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel