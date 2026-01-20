Haberler

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadını komşusu kurtardı

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadını komşusu kurtardı
Güncelleme:
Elmadağ'da evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusu tarafından kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve kadının vücudunda küçük yaralar oluştu.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evine dönerken sahipsiz köpeklerinin saldırdığı kadını komşusu kurtardı.

Olay, Emadağ'da 12 Ocak'ta meydana geldi. Evine doğru yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın, havlayarak üzerine gelen köpekleri ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Çığlık seslerini duyan komşusu, evinin bahçe kapısını kumanda ile açarak, kadının içeriye girmesini sağladı. Daha sonra da kapıyı kapatarak köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda küçük ısırık yaraları oluşan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
