Sahipsiz Köpeğe Ateş Açan Şüpheli, Yoldan Geçen Çiftin Hayatına Mal Oldu

Güncelleme:
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi, sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmeye çalışırken, saçmalar yoldan geçen bir çifte isabet etti. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi yaralandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir şüpheli, sahipsiz köpeğe tüfekle ateş etmek isterken saçmaların yoldan geçen çifte isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erikli Mahallesi'nde Mehmet Ö. (71), evinin bahçesindeki kümeste tavukları yediği gerekçesiyle sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmek istedi.

Bu sırada yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I. (69), tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Şenay I. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Mehmet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
