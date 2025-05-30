Sahipsiz Kediye Tüfekle Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın önünü kirlettiğini öne sürdüğü sahipsiz kediyi tüfekle öldüren şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli N.T. (69) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde apartmanın önünde dolaşan kediyi, çevreyi kirlettiği ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.