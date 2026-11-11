Sahil Güvenlik Seferihisar'da 48 düzensiz göçmen yakaladı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Seferihisar'da 48 düzensiz göçmen yakaladı, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Seferihisar'da Sahil Güvenlik'in karadan tespitiyle 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekiplerce, 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA