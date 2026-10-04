Sahil Güvenlik Milas açıklarında arızalanan tekneyi 2 kişiyle Güllük Marina'ya çekti

Sahil Güvenlik Milas açıklarında arızalanan tekneyi 2 kişiyle Güllük Marina'ya çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 2 kişi, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerce başlatılan kurtarma çalışması sonucu tekne, içindeki 2 kişiyle Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.
Kaynak: AA