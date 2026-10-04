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Sahil Güvenlik Milas açıklarında arızalanan tekneyi 2 kişiyle Güllük Marina'ya çekti

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Sahil Güvenlik Milas açıklarında arızalanan tekneyi 2 kişiyle Güllük Marina'ya çekti
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 2 kişi, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan kurtarma çalışması sonucu tekne, içindeki 2 kişiyle Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.

Kaynak: AA
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