Haberler

Sahil Güvenlik 44. yılında şehitlerini andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi.

SAMSUN'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi. Düzenlenen törende vatan uğruna can veren şehitler dualarla anılırken, mezarlarına karanfiller ve güller bırakıldı. Anma programına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ile şehit yakınları katıldı. Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlara güller bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı programda, şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için görevleri başında hayatlarını kaybeden kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu

Toprağın altında saklıydı! Tarihe ışık tutacak keşif
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın

İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?