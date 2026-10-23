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Sahil Güvenlik Didim açıklarında 19'u çocuk 40 kaçak göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik Didim açıklarında 19'u çocuk 40 kaçak göçmen yakaladı
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Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik botta tespit edilen 19'u çocuk 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 19'u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 19'u çocuk toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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