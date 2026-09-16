Sahel Devletleri Konfederasyonunun televizyonu "Tafouk TV" yayına başladı

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu, ortak televizyon kanalı "Tafouk TV"yi bugün resmi olarak yayına başlattı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, ortak medya yapılanmasının bir parçası olan "Tafouk TV"nin, üç ülkenin ortak vizyonunu kamuoyuna aktarmayı ve bölge halklarıyla iletişimi güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Tafouk TV'nin, konfederasyonun ortak medya yapılanması kapsamında "Daandè Liptako" adlı radyoyla faaliyet göstereceği aktarıldı.

Kanalın ayrıca yerel yetkililerin "dezenformasyon ve bilgi manipülasyonu" olarak nitelendirdiği yayınlara karşı mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.

Mali, Nijer ve Burkina Faso, ortak medya kurumlarının oluşturulması kapsamında Aralık 2025'te konfederasyona bağlı televizyon kanalının kurulması konusunda anlaşmıştı.

"Tafouk adı", Tuareglerin konuştuğu Tamashek dilinde "güneş" anlamına geliyor.

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Eylül 2023'te "Sahel Devletleri İttifakı"nı (AES) kurmuştu. Üç ülke, güvenlik ve siyasi işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturdukları ittifakı Temmuz 2024'te "Sahel Devletleri Konfederasyonu"na dönüştürme kararı almıştı.

Üç ülke ayrıca Ocak 2024'te Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı aldıklarını açıklamış, ayrılıkları 2025'te resmileşmişti.

Kaynak: AA