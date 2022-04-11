Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı

AA - Hasnain Ali - Güncel
 - Güncelleme:

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilmesini kutladı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilmesini kutladı. Kutlamalar sırasında havai fişekler atılırken, tatlı ikramında bulunuldu.

Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı

Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı

Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı

AA / Hasnain Ali - Güncel

Müslüman, Pakistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title