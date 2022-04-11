Şahbaz Şerif'in başbakan seçilmesi havai fişeklerle kutlandı
AA - Hasnain Ali - Güncel
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Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilmesini kutladı.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilmesini kutladı. Kutlamalar sırasında havai fişekler atılırken, tatlı ikramında bulunuldu.