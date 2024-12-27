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Saglikli Yasam Mümkün mü? OMÜ'de Konferans Düzenlendi

Saglikli Yasam Mümkün mü? OMÜ'de Konferans Düzenlendi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Fatih Gültekin, sağlıklı yaşam için ölçülü beslenmenin önemini vurguladı ve obezitenin çocuklara olumsuz etkilerini açıkladı. Gültekin, Akdeniz diyetinin sağlıklı yaşam için en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte sağlıklı beslenmenin temel yolunun ölçülü beslenmek olduğunu söyledi.

Gelecek nesiller için herkesin kendi sağlığını koruması gerektiğinin altını çizen Gültekin, "Mesela obez annelerin çocuklarında şizofreni görülme ihtimali iki kat daha fazla. Annesinin obezliğinden kaynaklı çocukta bazı hastalıklar daha fazla görülebiliyor." dedi.

Yanlış beslenmenin kalp damar ve kanser hastalıklarına sebep olabildiğine işaret eden Gültekin, "Fazla tuz kanser türlerini artıran faktörlerden biri, alkol aynı şekilde. İşlenmiş et, aşırı sıcak içecekler, C vitamininden yetersiz beslenmek, bazı gıda maddeleri veya düşük lifli gıdalarla beslenmeye bağlı kanser riskleri artıyor." ifadesini kullandı.

"4N kuralı" olarak belirlediği unsurların bir araya gelmesinin önemine değinen Gültekin, "Ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, ne şekilde yediğimiz ve ne zaman yediğimiz önemli. Akdeniz tipi diyet, dünyada kabul edilen en sağlıklı diyet türü. Çünkü bu diyetle beslenen insanlar daha sağlıklı oluyor. Tam tahıllı gıdaların, baklagillerin, yağ olarak zeytinyağının ağırlıkta kullanıldığı, kırmızı etin nispeten daha az, sebze ağırlıklı beslenmenin olduğu bir diyettir. Gazlı içecekler veya bazı gıda katkı maddeleri obeziteyi arttırıcı etki gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yüzde 30'unun obez olduğunu belirten Gültekin, öğünleri ölçülü hale getirmenin önem taşıdığını anlattı.

Gültekin, sağlık kaybedildiğinde mutluluğun yerini kaygıların aldığını dile getirerek, "Ne yazık ki sağlığın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlıyoruz. Sağlık bir kez elden gittiğinde yaşamın ipleri çözülmeye başlıyor. Bu nedenle sağlığımızı korumak ve ona gereken değeri vermek hayatımızın öncelikli hedefi olmalı." diye konuştu.

Konferansa OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Daş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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