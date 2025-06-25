Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Emekçilerimizin Hakları İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlıktaki 40 branşta görevli çalışanların hakkı için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen 7. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 81 ilden gelen şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, "Toplu Sözleşme" gündemiyle yapılan toplantıda ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talepler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

8. Dönem Toplu Sözleşme'ye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu taleplere yönelik bilgilendirme yaptı.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yetki sürecini geride bıraktıklarını, emek, alın teri ve gayretle yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Emekçilerimizin haklarını geliştirmek için çalışıyoruz"

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlamasına bir ay kaldığını anımsatan Doğan, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık-Sen olarak çalışmalarına 10 ay öncesinden başladıklarını aktaran Doğan, "Nitelikli bir ekip kurduk ve kademe kademe ilerledik. Eylem planımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkı için hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediklerini belirten, Doğan, şunları kaydetti:

"Hekim, hemşire, ebe, paramedik, röntgen teknisyeni, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı yani sağlıktaki 40 branşta görevli çalışanların hakkı için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bu bilinçle hareket ediyor, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Doğan, gerçekleştirilen toplantıda sahadan gelen şube başkanlarının görüş ve taleplerini aldıklarını ifade ederek, daha sonra toplantıdan çıkan talepleri Sağlık-Sen uzmanlarıyla değerlendirerek 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini hazırlayacaklarını ve kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

Toplu sözleşme masasında sahanın sesi olacaklarını belirten Doğan, ayrıca bugüne kadar önemli kazanımlara da imza attıklarını kaydetti.

Doğan, kamu çalışanlarının beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde bir enflasyon gerçeği var. Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmemeli. Biz Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmemek için ve hakları için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.