Sağlık-Sen, Ebe ve Hemşirelerin Sorunlarını Masaya Yatırdı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen tarafından "Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi" temalı toplantı düzenlendi.

Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda hemşire ve ebelerin sorunları ve talepleri dile getirildi.

Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuşmasına, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutlayarak başladı.

Hemşirelerin ve ebelerin sağlık ordusunun vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayan Doğan, hemşirelere ve ebelere sahip çıkılması gerektiğini savundu.

Daha önce Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Doğan, "Alanının uzmanları ve mesleği bizzat icra eden hemşirelerle sorunları tüm yönleriyle masaya yatırdık. Hemşirelerimizin sorunları ilk kez bu kadar kapsamlı, gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin hastanelerde kendi işleri dışında birçok işi de yapmak zorunda kaldığını, özverilerinin karşılığının maaşlarına yansımadığını savundu.

"Atama bekleyen hemşirelerin ataması yapılmalı, istihdamı düzenli ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmelidir." diyen Doğan, şu önerilerde bulundu:

"Uzman hemşirelik tanınmalı, liyakat esaslı terfi sistemi getirilmeli, hemşireler hak ettikleri unvanlara kavuşmalı. Kira, gıda, ulaşım gibi temel harcamaları karşılayabilecek bir düzeyde ücret ödenmeli. Ebe ve hemşirelere özel aile destek ödemesi verilmeli. Kreş desteği ya da çocuk yardımı yapılmalı. Nöbet ücretlerine en az yüzde 100 artış yapılmalı. Özellikle gece vardiyalı çalışanlar için servis veya ulaşım güvenliği garantisi sağlanmalı. Aldığımız tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalı. Ebe ve hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyonelleri için uygun ücretli kamu lojmanları sağlanmalı, büyükşehirlerde kira desteği verilmeli."