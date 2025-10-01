Sağlık Emekçileri İçin Kritik Uyarı: Konteyner Koşulları ve İntihar Vakaları Artıyor

(ANKARA)- Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2,5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, sendikamızın defalarca dile getirdiği üzere, deprem bölgesinde görev yapan sağlık emekçileri ve yurttaşlar hala konteynerlarda, insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen sağlık görevlileri ve yurttaşların hala konteynerlerde kaldığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Malatya'daki konteynerde intihar ederek hayatını kaybeden bir hemşire olduğunu ve intihar vakalarının arttığını ileri süren Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"İntihar vakalarında günden güne artış yaşanmakta"

Konteyner koşullarında, temel yaşam ve çalışma hakkından mahrum bırakılan sağlık emekçileri her gün yaşadığı sorunlar, artık telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmakta; sağlık emekçileri, bu ağır koşullar nedeniyle canından vazgeçecek derecede yıpranmış ve tükenmiş durumdadır. Nitekim bu nedenle intihar vakalarında günden güne artış yaşanmakta olup son olarak ne yazık ki 28 yaşında hemşire meslektaşımız Malatya'da bir konteynerde yaşamına son vermesi, bu gerçeğin en acı göstergesi olmuştur. Eğer sarayın şatafatı ve gösterişi için harcanan milyarlar, halkın sağlığı ve kamu yararı için kullanılmış olsaydı; yurttaşlar hala konteynırlarda yaşamak zorunda kalmaz, sağlık emekçileri hem yaşam hem çalışma koşullarının ağırlığı karşısında çareyi yaşamını sonlandırmakta bulmazdı; bizler de böyle acı bir tabloyla karşı karşıya kalmazdık.

"Canlarımıza kasteden bu sorumsuzluk artık son bulsun"

İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan genç meslektaşımızı intihara sürükleyen bu sorumsuzluğun hesabını soracağız. Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Sağlık emekçilerinin insanca koşullarda yaşaması ve çalışması için derhal adım atılsın, toplumun sağlığı için kendi hayatını ortaya koyan sağlık emekçilerinin sesi duyulsun, canlarımıza kasteden bu sorumsuzluk artık son bulsun."