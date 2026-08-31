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Serdivan'da Evde Doğum: 112 Ekipleri Kız Bebek Dünyaya Getirdi

Serdivan'da Evde Doğum: 112 Ekipleri Kız Bebek Dünyaya Getirdi
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin evde yaptığı müdahaleyle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebek, kontroller için hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde doğumu evde başlayan anne, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir kız bebek dünyaya getirdi. Daha sonra hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan kadın, doğum sancıları başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi tarafından kadının yapılan sağlık kontrolünde doğumun başladığı tespit edildi. Ambulansta bulunan doktorun müdahalesiyle kadının doğumu evde gerçekleştirildi. Yapılan müdahale ile anne, kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebeği sağlık kontrollerinin yapılması için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'ne sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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