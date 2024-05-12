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Sağlık çalışanlarından terör, işgal ve soykırıma karşı sessiz yürüyüş

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Sağlık çalışanlarının Filistin'de yaşanan terör, işgal ve soykırıma yönelik haftalardır sürdürdüğü sessiz yürüyüşleri ve protestoları bu hafta da devam etti. Gazzeli doktora öğrencisi Muhammed Ceber, Türkiye'nin destek ve yardımları için teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarından terör, işgal ve soykırıma karşı sessiz yürüyüş

Gazzeli doktora öğrencisi Muhammed Ceber; "Biz Filistin halkı olarak, bu zalim işgal altında 75 yıldır acı çekiyoruz"

"Hükümetiniz ve halkınızın Gazze'deki yaralılara ve hastalara yardım etme, felaketzedeleri rahatlatma konusundaki muazzam çabaları için derin şükranlarımı sunuyorum"

ERZURUM - Sağlık çalışanlarının Filistin'de yaşanan terör, işgal ve soykırıma yönelik haftalardır sürdürdüğü sessiz yürüyüşleri ve protestoları bu hafta da devam etti.

"Zulme karşı tek yürek" sloganıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne katılan Gazzeli doktora öğrencisi Muhammed Ceber, Türkiye'nin destek ve yardımları için teşekkür etti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora öğrencisi Muhammed Ceber, konuşmasında şunları kaydetti; "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salat ve selam Allah'ın elçisi, ailesi ve ona tabi olanlar üzerine olsun.

Arkadaşlarım, peygamberimizin hadisiyle başlamak istiyorum. Allah'ın elçisi (s.a.v) şöyle der: 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.' Hükümetiniz ve halkınızın Gazze'deki yaralılara ve hastalara yardım etme, felaketzedeleri rahatlatma konusundaki muazzam çabaları için derin şükranlarımı sunuyorum.

Allah'a dua ediyoruz ki, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerlerinden bu sıkıntıyı kaldırır, bize de O'nun güçlü yardımıyla zafer nasip eder. Bu savaş sadece bir askeri çatışma değildir. Uluslararası hukuk kurallarının ve insanlık hukukunun nasıl çiğnendiğini, dünyanın çifte standartlarını ortaya çıkaran bir harekettir.

Bu işgalin başkanı Netanyahu'nun dediği gibi. Bu savaş aydınlıkla karanlık arasındaki bir savaştır. Büyük güçlerin masumları öldürmek ve medeniyeti yok etmek için zalimi desteklediğini, en son teknoloji ve silahlarla bir araya geldiğini görüyoruz

Bu saldırının meşru bir gerekçesi olmadığını, bir savaş suçu olduğunu görüyoruz. Bu suçu işleyen güç cezalandırılması gerekirken, antisemitizm suçlamalarından korktukları için, cezalandırmanın tam aksine Batı tarafından körlemesine desteklenmektedir.

Biz Filistin halkı olarak, bu zalim işgal altında 75 yıldır acı çekiyoruz. Özgürlük ve onur talep ediyoruz, diğer halklar gibi haklı bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurmak istiyoruz. Bu zulme karşı küresel dayanışmaya ihtiyacımız var. Suçlulara yaptırım uygulanmasına ve gasp edilen haklarımızın iadesine ihtiyacımız var. Bu zulme karşı birlikte durmalı ve Müslümanların üzerindeki zulmü kaldırmak için birlikte çalışmalıyız. Her birinizin dayanışması ve desteği için şükranlarımı sunarım."

Konuşmaların ardından toplanan kalabalık duanın ardından sessizce dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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