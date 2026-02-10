Haberler

Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu

Güncelleme:
OSMANİYE'de yemek yerken boğazına lokma kaçan acil tıp teknikeri İlyas Yıldır, kendi kendine uyguladığı Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Yıldır, sağlık çalışanı olarak ilk yardımın önemine dikkat çekti.

OSMANİYE'de yemek yerken boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı İlyas Yıldır, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan Yıldır, "Tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale edileceğini de bilmek çok önemli" dedi.

Olay, Alibeyli Mahallesi'ndeki Yıldır'ın eğitimler verdiği kendi ofisinde yemek yediği sırada meydana geldi. Yemeği boğazında takılı kalan Yıldır, oturduğu koltuğun sırt kısmına göğsünü bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı. Yaklaşık 4-5 manevranın ardından boğazındaki lokmanın çıktığını belirten Yıldır, rahat bir nefes aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HİÇ PANİK YAPMADIM'

Yaşadıklarını anlatan İlyas Yıldır, "Ofisimde otururken yemek söylemiştim. Yemek yerken biraz da dalgın olunca lokma boğazıma takıldı ve tam tıkadı. İlk yardımın önemini bildiğim için hiç panik yapmadım. İlk Yardım Eğitici Eğitmeni olduğumdan ne yapacağımı biliyordum ve sakin bir şekilde hemen müdahalemi yaptım. Koltuğun hemen arkasına geçtim; şiddetli bir şekilde göğüs kısmıma baskı yaparak, cismin dışarı çıkmasını sağladım" dedi.

'BU SEFER KENDİ HAYATIMI KURTARDIM'

Heimlich manevrasının genellikle bir başkası tarafından uygulandığının bilindiğini ifade eden Yıldır, "İnsanlar, Heimlich manevrasını basından, videolardan ya da sosyal medyadan görüyor. Ancak tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale edileceğini de bilmek çok önemli. Bugün bunu yaşayarak, görmüş olduk. Bu sefer kendi hayatımı kurtardım; mutluyum. Aslında insan hayatını kurtarmak ayrı mutluluk" diye konuştu.

'MASA YA DA SERT BİR CİSİM KULLANILABİLİR'

Kendi kendine Heimlich manevrasının nasıl uygulanacağını da anlatan Yıldır, "Hayat kurtarmak sadece başkasının hayatını kurtarmak değil; bu ilk yardım bilgileriyle kendi hayatınıza da müdahale edebiliyorsunuz. Eğer yalnızsanız ve odada koltuk yoksa masa ya da herhangi bir sert cisim kullanılabilir. Diyafram dediğimiz kaburgaların alt kısmına sert cismi yerleştirip, öne doğru güçlü baskı uygulanır. Amaç, akciğerlerdeki havayı kullanarak boğazdaki cismin dışarı atılmasını sağlamaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
