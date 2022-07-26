Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına üstün başarı bursu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih edecek YKS 2022 şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni, sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı başardıklarını, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını aktaran Prof. Dr. Erdöl, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencileri desteklemek için çaba harcıyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'e gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, YKS 2022 puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 4 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 501-2000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 2 bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık" dedi.

AKADEMİK BAŞARILARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BURS VERİLECEK

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyleyerek "Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz " ifadelerini kullandı.

"BİZİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ YURT KONUSUNDA DA SON DERECE ŞANSLI"

Demirören Haber Ajansı / Güncel