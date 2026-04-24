Sağlık Bakanlığınca gönderilen tıbbi yardım malzemesi İran'a ulaştı
Sağlık Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gönderilen 6 tır tıbbi yardım malzemesinin ülkeye ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 107 paletten oluşan ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a ulaştı.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız