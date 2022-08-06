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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra

Gazze'deki Şİfa Hastanesi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklaması GAZZE - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğunu, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini belirtti.

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Gazze'deki Şİfa Hastanesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklaması GAZZE - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğunu, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini belirtti.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

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