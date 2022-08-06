Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Gazze'deki Şİfa Hastanesi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklaması GAZZE - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğunu, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini belirtti. Gazze'deki Şİfa Hastanesi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklaması GAZZE - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğunu, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini belirtti. Güncel AA / Mohammed Dahlan Sağlık Bakanlığı Gazze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.