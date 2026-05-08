Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs Açıklaması: "Ülkemizde Henüz Pozitif Vaka Tespit Edilmemiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de hantavirüs vakası bulunmadığını açıkladı ve sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda takip edildiğini duyurdu. Vatandaşlar, yalnızca resmi açıklamalara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hantavirüs vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediğini belirterek, "Süreç, bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hantavirüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de neler oluyor?