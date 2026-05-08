Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs Açıklaması: "Ülkemizde Henüz Pozitif Vaka Tespit Edilmemiştir"

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hantavirüs vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediğini belirterek, "Süreç, bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hantavirüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA