TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu... Bakan Memişoğlu: "Çocuk Psikiyatrisi Kapasitemiz Dünya Standartlarının Üzerinde"

(TBMM) - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de çocuk psikiyatrisi ve bağımlılık tedavisinde kapasitenin yeterli olduğunu söyledi. Sağlıklı hayat merkezleri ve ÇEMATEM'lerde doluluk oranlarının düşük olduğunu belirten Memişoğlu, çocuk ve aile odaklı tedaviyle hizmetlerin genişletilebileceğini ifade etti.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Memişoğlu, çocuk psikiyatrisi alanında yetersiz kalındığı eleştirilerine, "Türkiye'nin sağlık kapasitesi bugün dünyaya örnek olacak bir durumda. Bu durum çocuk psikiyatrisinde de böyle. Randevu konusunda bir sıkıntımız yok aile hekimliğine gidildiğinde istenilen çocuk psikiyatristinden randevu alınabiliyor. Ama bizim en anlatmakta en yetersiz kaldığımız yer sağlıklı hayat merkezleri. 2025 yılında sağlıklı hayat merkezlerinde 278 bin psikolog hizmeti vermişiz. Buranın doluluk kapasitesine baktığımızda yüzde 20 olduğunu görüyoruz. Yani biz beş kat daha fazla hizmet verebiliriz" dedi.

Cezaevlerinin ikisinde pilot çalışma yapıldığını belirten Memişoğlu, "Bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş olan kişilere hükmünün son bir senesine yakın tedaviye başlıyoruz. Yani bağımlı içeride hükümlülükten sonra içeride bir bağımlılılık merkezi oluşturarak bunları hükümlüyken tedavi başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

23 çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi (ÇEMATEM) bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Bütün Türkiye'ye yayalım ama doluluk oranlarına da baktığımız zaman ailelerin çocuklarını bu ÇAMATEM'lere bırakmadığını görüyoruz. Çoğu ÇAMATEM'de doluluk oranları yüzde 50'nin altında. Birinci amacımız çocukları ayakta, ailesiyle birlikte tedavi edebilmek. Biz sadece çocuğu değil aileyi de tedavi ediyoruz. Bir çocuk bağımlıysa bu sadece çocuktan kaynaklanmıyor. Toplumumuzda maalesef bağımlılık riski artıyor. Bu toplumsal dayanışma ile çözülecek" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin MHRS üzerinden randevu alınamadığını, bu nedenle kendilerine çok sayıda randevu ricası geldiği sözleri üzerine ise Bakan Memişoğlu, "Sizlerden şunu rica ediyorum acil olan vakalar hariç önce sormanızı arzu ettiğim soru şu; 'aile hekiminize gittiniz mi'. Bunu sorarsanız ve aile hekimi o hastayı göndermeye gerek duyduğu halde gönderemiyorsa o zaman bizi arayın" dedi.

Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede en büyük avantajlarından birinin bu konunun toplumda ayıplı bir mesele olarak görülmesi olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Avrupa'da bu doğal bir süreçmiş gibi algılanıyor bizde bu ayıptır ve bunu ifşa etmememe konusunda hala bir hassasiyet var. Onun için bizim toplumsal davranışlarımıza göre tedavi veya yaklaşım geliştirmemiz lazım. Avrupa'da bazı ülkelerde sokakta bu maddeler satılıyor. Miami'de yaşadım orada serbest. Siz sisteminizi bu nedenle onlara göre yapmayacaksınız. Toplumun davranışlarına ve yaklaşımına uygun bir tedavi sunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA