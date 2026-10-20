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Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık üretim tesisleri için Güney Kore'de temas yaptı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık alanında kurulması planlanan üretim tesisleri için Güney Kore'de temaslarda bulundu. Memişoğlu, Samsung Medison, IFEZ ve Celltrion'u ziyaret ederek yenilikçi sağlık teknolojileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık alanında kurulması planlanan üretim tesisleri için Güney Kore'de temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Güney Kore'de tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Samsung Medison'u ziyaret etti.

Ardından dünyanın en büyük biyoteknoloji, ilaç üretimi ve sağlık teknolojileri merkezlerinden biri olan IFEZ'e giden Memişoğlu, sağlık ve teknoloji alanındaki faaliyetleri inceleyerek, yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi, teknoloji odaklı yatırımlar ve uluslararası işbirliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Celltrion şirketini de ziyaret eden Memişoğlu, biyolojik ilaçların geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Görüşmelerde ayrıca, sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ile yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik olası işbirliği fırsatları ele alındı.

Kaynak: AA
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