Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hekimlerin özverisini vurgulayarak tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

"Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
