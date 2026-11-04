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Sağlık Bakanı Memişoğlu, MGK Genel Sekreterliğinde sağlık çalışmalarını anlattı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MGK Genel Sekreterliğindeki Milli Güvenlik Konferansları programına katıldı. Memişoğlu, paylaşımında sağlık alanındaki çalışmaları ele aldıklarını ve 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışıyla çalışmaların süreceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında yaptıkları sunumda, sağlık alanındaki çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Memişoğlu, "Sağlık altyapımızdan insan kaynağımıza, sağlıkta bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarımızdan yerli üretim kapasitemize kadar birçok başlıkta görüşlerimizi paylaştık. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık anlayışımızla, ülkemizin sağlık alanındaki gücünü ve kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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