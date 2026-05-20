Malatya'da Deprem... Sağlık Bakanı Memişoğlu:  "Şu An İtibarıyla Bakanlığımıza Ulaşan Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır"

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz, bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA