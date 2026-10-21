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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güney Kore'de yerli CAR-T tedavisi tesislerini ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güney Kore'de yerli CAR-T tedavisi tesislerini ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'de yerli CAR-T hücre tedavisi geliştirilen Samsung Medical Center ve Curocell GMP tesislerini ziyaret ettiklerini belirtti. Memişoğlu, Türkiye'yi ileri tıp ve biyoteknoloji alanında küresel güç yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'de yerli CAR-T hücre tedavisinin geliştirildiği Samsung Medical Center ve Curocell GMP tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, Türkiye'yi ileri tıp ve biyoteknoloji alanında küresel bir güç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin ilk yerli CAR-T hücre tedavisi Anbal-cel'in geliştirildiği Samsung Medical Center ve Curocell GMP tesislerini ziyaret ettik. Ülkemizi ileri tıp ve biyoteknoloji alanında küresel bir güç yapma hedefimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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