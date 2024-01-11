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Sağlık Bakanı: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Hastalar ülkemizde tedavi altına alınacak.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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