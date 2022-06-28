Sağanak Sakarya'da 4 mahalleyi sular altında bıraktı - Haberler

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Sağanak Sakarya'da 4 mahalleyi sular altında bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Sezgin Genç - Güncel
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Sağanak Sakarya'da 4 mahalleyi sular altında bıraktı Ekipler taşkın yaşanan bölgede çalışmalarını sürdürüyor Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış 4 mahalleyi sular altında bıraktı.

Sağanak Sakarya'da 4 mahalleyi sular altında bıraktı

Ekipler taşkın yaşanan bölgede çalışmalarını sürdürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış 4 mahalleyi sular altında bıraktı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Demiraçma, Alandere, Yayla ve Hızar Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Demiraçma ve Alandere Mahallelerinde yollar, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı taşkın bölgelerinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Yarım saatlik yağmurun ardından sular yükseldi"

Alandere Mahallesinde yaşayan Yasin Sür, "Sel durumu var şuanda. Yayla-Alandere köprünün orası, okul bölgesi sıkıntılı yani Alandere tamamen sular altında diyebiliriz. Yarım saatlik bir yağmurun ardından sular yükseldi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç - Güncel

Kocaali Sakarya su Güncel Haberler

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