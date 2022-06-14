Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Sağanak nedeniyle su altında kalan ilerlemekte güçlük çeken araçlar ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle su altında kalan ilerlemekte güçlük çeken araçlar ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara-Çankırı kara yolunda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
AA / Aykut Karadağ - Güncel