Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak nedeniyle su altında kalan ilerlemekte güçlük çeken araçlar ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle su altında kalan ilerlemekte güçlük çeken araçlar ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara-Çankırı kara yolunda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. AA / Aykut Karadağ - Güncel Tragger Akyurt Ankara su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.