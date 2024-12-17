Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Safranbolu'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Safranbolu'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Emrah Özdemir, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada sürücü gözaltına alınırken, olay yerinde anne sinir krizi geçirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alaattin K. (74) idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu İsmail Necati Efendi Yurdu önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir'e (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen anne Aynur Özdemir, sinir krizi geçirdi. Kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Özdemir'in cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Alaattin K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
img

Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
img

Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
The Wall Street Journal yazdı: Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir
"Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir"

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü? FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.