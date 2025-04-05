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Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak beton menfeze çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton menfeze çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa D. (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Şefika D. kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şefika D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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