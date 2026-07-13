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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, yaklaşık 100 metre sürüklenerek alev aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Y.K. idaresindeki 34 NA 7140 plakalı tır, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek alev alan araçtaki sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü, yaralı sürücü sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan kara yolundaki ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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