Safranbolu'da Otomobil Yangını ve Kaza: İki Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ayrıca, başka bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

G.A. idaresindeki 78 BE 211 plakalı otomobilin, Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Safranbolu'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.D. idaresindeki 78 ABY 450 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Ö.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün 3,51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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