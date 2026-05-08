Haberler

Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Değirmencik köyünde 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, içeride bulunan çift köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Değirmencik köyünde 2 katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında evde bulunan çiftin, köylülerin yardımıyla dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
