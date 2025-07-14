Safranbolu'da Fotokapanla Yaban Hayatı İzleniyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleştirilen fotokapan, boz ayı, karaca ve porsuğun doğal yaşamını kaydetti. Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayvanlarının takibi amacıyla bu projeyi gerçekleştirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla boz ayı, karaca ve porsuğun görüntüleri kaydedildi.

Doğasever Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede varlığı bilinen boz ayı, karaca ve porsuk gibi hayvanlar kayda alındı.

Kayıtlarda söz konusu hayvanların doğal yaşamları görülüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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