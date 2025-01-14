Safiye Ayla, Ölümünün 27. Yılında Anıldı

(İSTANBUL) - Türk sanat müziğinin önemli ismi sanatçı Safiye Ayla, ölümünün 27'nci yılında, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Safiye Ayla Targan'ın ölümünün 27'nci yılında, bağışçısı olduğu TEV, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenledi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Targan'ın bıraktığı izleri ve vakıf için anlamını şu sözlerle dile getirdi:

"Safiye Ayla Targan, zarif sesi ve benzersiz yorumu ile Türk Sanat Müziği'ne ilham veren kıymetli değerlerimiz arasında yer alıyor. Kendisi eğitime adanmış yaşamıyla vakfımızın gençler için attığı her adımda bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 57 yıldır gençlerimizin geleceğini eğitimle aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu uzun ve zorlu yolda gücümüzü bağışçılarımızda alıyoruz. Aynı zamanda TEV Mütevelliler Heyeti Üyesi olan kıymetli bağışçımız Safiye Ayla Targan'ın bıraktığı bu eşsiz mirası sevgi, minnet ve kararlılıkla yaşatmaya devam ediyoruz."

İstanbul'da 14 Ocak 1998'de, 91 yaşında yaşamını yitiren ve tüm mal varlığını TEV'e bağışlayan sanatçının adına açılan "Safiye Ayla Targan Burs Fonu" ile bugüne kadar adına verilmiş 2 bin 12 burs ile gençlerin eğitim hayatına destek olundu.