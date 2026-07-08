Haberler

Şadoğlu Apartmanı Davasında Duruşma 3 Kasım'a Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin hayatını kaybettiği Şadoğlu Apartmanı'na ilişkin dava, dosyadaki eksiklikler nedeniyle 3 Kasım 2026'ya ertelendi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Şadoğlu Apartmanı'na ilişkin dava, eksikliklerin giderilmesi için 3 Kasım 2026'ya ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari projesinde imzası bulunan mimarlar Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye vize verdiği belirtilen İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ ve Demet Doğan, müteahhitler Nail Güngör ve Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Davanın görülmesine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 3 Kasım 2026'ya erteledi.

Kaynak: ANKA
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı