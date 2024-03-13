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Sadakataşı Derneği İdlib'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yaptı

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Sadakataşı Derneği, zorlu şartlar altında olan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve battaniye yardımı yaptı. Dernek, 3 bin 200 mülteci ailesine gıda kolisi ve battaniye ulaştırdı. Ayrıca 200 yoksul aileye de zekat yardımı yapıldı.

Sadakataşı Derneği, ramazana zorlu şartlar altında giren Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve battaniye yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan yardımlarını "Birlikte Bereketli Olsun" çağrısıyla sürdüren dernek, İdlib bölgesinde yaşayan 3 bin 200 mülteci aileye yardım ulaştırdı.

Bu kapsamda, dernek bölgedeki çadır kentlerde yaşayan ailelere sıvı yağ, zeytin, peynir, salça, makarna, pirinç, un, tuz, bulgur, konserve gıdalar ve hurmadan oluşan gıda kolisi ile battaniye dağıttı.

Ayrıca 200 yoksul aileye de zekat yardımı ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkeye yardım ulaştıracaklarını belirtti.

Hayırseverler, derneğin ramazan yardımlarına "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden bilgi alarak destek olabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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